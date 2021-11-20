«Вот это выход»: пополневшая Бузова в прозрачной юбкой оголила «сдобный орех» на сцене

Певица выбрала провокационный наряд для выступления в Кремле. Ее внешний вид произвел фурор.

Ольга Бузова не скрывает, что любит проводить время с друзьями. Обычно она регулярно оказывается на съемках, но этой осенью она много путешествует. Телеведущая недавно посетила Милан, Париж и Стамбул.

Каждый раз для прогулок она выбирала модные наряды, а вот для ужина в ресторане артистка то и дело облачалась в платья. Теперь звезда приехала в Москву и отметилась на сцене Кремля.

Сначала Ольга позировала в пышном белом мини-платье и ботфортах. Она увиделась с Филиппом Киркоровым и Димой Биланом. А вот на сцену артистка вышла уже в сверкающем боди с бахромой и прозрачной юбке.

Она исполнила свой хит «Танцы на слезах». Бузова игриво двигала бедрами, танцуя под музыку. А потом она скинула юбку и осталась в откровенном наряде перед публикой.

Телеведущая не так давно поправилась, но не стесняется оголяться. Она показала свои прелести во всей красе. Поклонники были сражены тем, как выглядит Бузова.

«Опять полуголая! Ну для такой сцены могла и одеться», «Не хвастает юбки», «Оль, зачем вот так себя выставлять?», «Вот это выход», «Юбка вообще не нужна», «Ну как ты любишь самолюбование», «Наряд такой! Словно голая», «Ауф, какой вид», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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