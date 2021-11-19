«Любовь всей моей жизни»: Рита Дакота обратилась с трогательными словами к Федору Белогаю

Среди последних публикаций личного микроблога певицы Риты Дакоты появилось поздравление для бойфренда знаменитости.

Клипмейкер Федор Белогай отмечает свой 34-летний день рождения.

«С днем рождения, любовь всей моей жизни! Ты самый лучший человек из всех, кого я когда-либо знала! Сколько же в тебе любви и мудрости! Ее хватает и на нас – твою семью, и на тысячи твоих учеников, которые как мотыльки летят на твой свет со всего мира и меняются навсегда, соприкоснувшись с твоей безграничной душой», – отметила Рита.

«Сколько жизней ты изменил, сколько добра ты успел сделать к своим 34 годам, а сколько еще успеешь сделать! Спасибо тебе, мой родной, что показал мне, что такое настоящая любовь и семья! Я благодарю тебя за все!», – добавила артистка.

Также Рита поблагодарила родительницу бойфренда:

«И отдельное спасибо твоей мамочке за то, какого достойного мужчину воспитала».

Напомним, ранее дочери Риты Дакоты исполнилось четыре года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.