«Какая фигурка»: Ани Лорак вильнула покатым бедром на концерте

Артистка облачилась в аутфит из латекса.

Исполнительница Ани Лорак разместила в личном микроблоге снимок со своего недавнего концерта. Знаменитость в коротком топе и обтягивающих брюках подчеркнула плоский животик и сочные бедра.

Лорак выпрямила светлые волосы и сделала нюдовый мейкап. Знаменитость оголила пресс, а вот пышные бедра скрыла под латексными лосинами.

К слову, брюки все равно не утаили соблазнительные формы Ани Лорак. Фигура артистки впечатлила поклонников.

Что касается кроп-топа Лорак, то он тоже был выполнен из обтягивающей ткани с блеском.

Фолловеры отметила, что певица обладает фигурой «песочные часы». Тонкая талия граничит с «гром»-бедрами. И это очень нравится слушателям исполнительницы.

«Королева в жизни и на сцене! Шикарный образ!», «Восхитительна! Фигура-идеал!», «Так вам подходит этот образ», «Самая лучшая, самая красивая», «Безупречная», «Какая фигурка», – написали поклонники Лорак в комментариях под фото знаменитости.

Напомним, ранее певица Ани Лорак в ультрамариновом платье с откровенным декольте засветила пышные формы.

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