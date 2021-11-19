Барановская раскрыла мужчину, который был ее тайной страстью во время жизни с Аршавиным

Телеведущая Юлия Барановская в собственном подкасте «Будь человеком» нарвалась на вопрос о своей тайной страсти. Причем ей нужно было ответить на него в контексте себя в возрасте до 30 лет — когда она еще жила с футболистом Андреем Аршавиным.

Юлия рассказала, что ее дедушка был большим фанатом спорта, причем всех его видов. В детстве ведущая часто смотрела с родственником всякие трансляции и больше всего полюбила большой теннис.

«Иногда даже были ситуации, что Андрей говорил: «Ну ладно, смотри теннис, бог с ним», а там идет какой-то чемпионат по футболу. Я объездила все турниры Большого шлема! Я была дикая фанатка, мне ужасно нравится этот вид спорта и все, что с ним связано. И футбол никогда не был моим видом спорта, — призналась Барановская. — И естественно, поскольку теннис, ну как может не быть страстью Марат Сафин?» «Когда ты сидишь и видишь, как он играет… Он же был не только суперигроком, он был мегахаризматичной личностью. Приходили смотреть на него, не только на теннис».

Гость подкаста, певец и предприниматель Эмин Агаларов согласился, что Сафин — очень харизматичный человек, которым хочется гордиться как соотечественником.

Напомним, Марат Сафин дважды выигрывал турнир Большого шлема и завоевал множество других достижений в мире большого тенниса.

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