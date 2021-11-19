Беды Марины Хлебниковой: два брака, пущенная под откос карьера и «нехорошая квартира»

Певица попала в больницу со страшными ожогами после пожара в своем доме.

Исполнительницу хитов «Дожди», «Чашка кофею» и самого популярного рингтона на будильник «Солнышко мое, вставай!» вот уже несколько лет преследуют неудачи, беды, болезни и потрясения. 18 ноября Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара. Она получила почти 50 % ожогов тела из-за возгорания в своей квартире на улице Ратной в Москве.

6 ноября Марина Арнольдовна отмечала свой 56-й день рождения, загадывала желания. О чем мечтала в тот день артистка, остается только гадать. Смешная, кокетливая Хлебникова всегда старалась быть оптимисткой, что бы ни происходило. А честно говоря, порой ей приходилось нелегко.

Она пережила расставание с первым и вторым мужем, смерть близкого человека, спад популярности и страшную депрессию, и вот теперь пожар. Очень хочется верить, что артистка сумеет справиться с этой бедой.

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Неудачные браки

Первым мужем Марины был гитарист Антон Логинов, за которого певица вышла замуж по «рекомендации» Бари Алибасова. Тогда обсуждалось, что брак был фиктивным, но супруги смогли не только найти общий язык, но и стать по-настоящему близкими людьми.

Они развелись спустя 10 лет, но так и остались друзьями на всю жизнь. Марина даже предположить не могла, что даже после развода будет с Антоном до его смерти.

Вторым мужем певицы стал бизнесмен Михаил Майданич, гендиректор звукозаписывающей компании «Граммофон Рекордс». Но счастья в этом браке она не нашла. Муж постоянно ревновал знаменитую жену, высказывал ей претензии, устраивал ссоры. Даже рождение дочки Доминики не спасло ситуацию.

В итоге и этот союз потерпел крушение.

Долговая яма

Марина одна поднимала дочь. Ни помощи, ни алиментов от Майданича не было, но спорить с ним артистка опасалась. Даже не пошла в суд за причитающимися наследнице выплатами.

И только через 15 лет в одном из ток-шоу Марина расскажет, в какую долговую яму загнал ее второй муж. Михаил оказался не только абьюзером, но и настоящим мошенником. Он одалживал огромные суммы в банках, потом, не справившись, брал деньги у знаменитых людей. Огромную сумму он одолжил у Иосифа Пригожина, будучи женатым на Марине.

Пригожин, надо отдать ему должное, очень жалел Хлебникову, простил долг и считал, что Марина тоже жертва афериста. А ведь так считали не все.

В итоге Михаил все же загремел в тюрьму. Но злость и обиду на Хлебникову не поборол.

Проблемы со здоровьем

В 2000-х Марина пропала со сцены и телевизионных экранов. Развод стал для нее и освобождением, и большим разочарованием в ее жизни.

«Стойкий оловянный солдатик» — так называли ее близкие. Она писала песни, брала заказы на корпоративы, за которые могли хоть что-то заплатить.

В таком темпе Хлебникова перестала обращать внимание на звоночки, которые давал ей организм. Марина заработала кисту, которая быстро переросла в гайморит. Ей сделали три непростых операции на челюсти.

Ослабленный организм реагировал даже на самую легкую простуду. Хлебникова не могла долго находиться на сцене, тем более — давать концерты.

Обидные слухи

Не секрет, что Хлебникову, которая пропала с «радаров известности» и не любит оправдываться, стали уличать во всех грехах. Мол, Марина повторяет судьбу Легкоступовой и имеет проблемы с алкоголем.

Поводом для сплетен послужил внешний вид артистки: распухшее лицо, синяки под глазами, нездоровый цвет лица. Тут же заговорили и о неудачных пластических операциях. Марина с юмором относилась к подобным заявлениям. Правда, некоторое время спустя все же стала отвечать всем «лжепророкам» и «ведуньям» в соцсети:

«Секрет красоты — это побольше спать. Сама я никогда не прибегала к пластической хирургии. У меня не разрезано ни дюйма кожи. Но если захочется, то я это сделаю».

Про алкоголь тоже категорично говорила: нет! Могла выпить с подругами в выходной или в честь праздника, но это не запрещено.

Из вредных привычек страдала только курением. Оно и могло стать роковым.

Самоубийство первого мужа и депрессия певицы

Марина Хлебникова оказалась настоящей опорой для первого мужа. Гитарист в 2017-м году перенес инсульт, и певица не смогла пройти мимо, забрала его к себе. Окружила заботой, лечила, ухаживала. Находила дорогостоящие медикаменты, решала все вопросы по новым реабилитационным методикам. Но мужчине становилось хуже.

Антон тяжело переживал свое состояние и очень жалел Марину, которая взяла на себя такой непосильный груз, учитывая, что пара давно разведена. В итоге он свел счеты с жизнью и сделал это в той же квартире на улице Ратной.

Мужчина написал предсмертную записку, в которой просил никого не винить и назвал Хлебникову смыслом своей жизни.

На похоронах Антона Марины не было. Она пережила страшный шок и попала в больницу. Хрупкая женщина долго не могла избавиться от воспоминания, как она самостоятельно пыталась вытащить близкого человека из петли.

Авария

В феврале 2020 года по дороге из аэропорта во время гастролей артистка вместе с коллегами попала в дорожно-транспортное происшествие. За рулем был Рома Жуков. Именно он быстро отреагировал, избежав столкновения лоб в лоб с другой машиной.

Авто с артисткой выбросило на обочину, и никто из участников ДТП не пострадал. Но эта ситуация очень напугала Марину, она тоже долго не могла восстановить спокойствие.

«Нехорошая квартира»

Двухуровневая квартира досталась Хлебниковой от второго мужа Михаила Майданича. Хотел ли он отдавать квадратные метры бывшей жене и дочери, о которой не заботился, вопросов даже не возникает. Марина решила «почистить» энергетику и сделала шикарный ремонт. Жила певица тихо, совсем не как богемная, известная личность. Но в квартире от бывшего мужа все время что-то происходит. Потоп, смерть близкого человека и вот теперь пожар.

ЧП произошло 18 ноября 2021 года. На звонок о возгорании в квартире известной певицы приехали сразу несколько пожарных машин. В 27-й квартире горело всего 10 квадратных метров на втором этаже, где находилась комната Марины Хлебниковой. От постели остались одни черные обугленные элементы, весь пол и стены затянуты черной копотью.

Сама певица была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. По одной из версий, она заснула с сигаретой. Огонь начал распространяться возле ее головы, поэтому больше всего пострадали лицо и шея.

Сейчас артистка в коме, она не может дышать самостоятельно, за нее это делает аппарат ИВЛ.

Кроме того, в крови Хлебниковой был обнаружен алкоголь, около 1 промилле алкоголя. Это примерно 2-3 бокала вина.

Состояние Марины Хлебниковой тяжелое, врачи не дают никаких гарантий. Она пришла в себя спустя почти 15 часов после трагедии, но из-за шокового состояния медики снова погрузили пациентку в сон.

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