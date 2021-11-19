Эмин назвал карантин самым сложным испытанием в своей жизни

Певец и предприниматель Эмин Агаларов стал гостем подкаста Юлии Барановской «Быть человеком», где они поговорили о загруженности и бешеном ритме жизни.

41-летний артист признался, что он практически не может побыть один и покопаться в себе — у него всегда есть потребность находиться среди людей.

«Вот у меня был коронавирус полтора года назад, и я первый раз оказался дома на десять дней один. Это было самое сложное испытание в моей жизни, потому что я просто не привык, — с улыбкой рассказал Эмин. — Я там что-то почитал, посмотрел какие-то сериалы, поиграл на фортепиано — за один день я, вроде бы, сделал все, что можно сделать дома. И еще один такой день завтра, и еще… И ты сидишь и копаешься в своей голове: как так? Почему я так не могу? А есть люди, которые, наоборот, любят быть в одиночестве».

Артист рассказал, что его зона комфорта, когда можно побыть наедине с собой, — это машина. Агаларов всегда сам за рулем, и в последние годы он даже не включает музыку — едет в тишине, чтобы иметь время на мысли. Он отметил, что остановиться и подумать — крайне важно. Это позволяет напомнить себе, зачем ты вообще живешь в своем бешеном ритме.

Барановская вспомнила, как психолог ей сказал, что человек со слишком активной жизнью зачастую просто боится остановиться и поговорить наедине с самим собой, признаться себе в чем-то. Эмин подтвердил, что в его жизни тоже присутствует этот момент. Он отметил, что люди живут в загруженном графике, потому что сами так решили, а не внешние обстоятельства их заставили. Спасает в такой ситуации только правильная расстановка приоритетов.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.