«Пусть любимые будут рядом»: Илья Авербух нежно поздравил Евгению Медведеву с 22-летием

Хореограф Илья Авербух в Instagram тепло поздравил с днем рождения двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Ей исполнилось 22 года.
Как отметил Авербух, для него Медведева всегда будет чемпионкой с большой буквы. Сотрудничество, которое у них началось со спорта, продолжается и сейчас. Он рад, что фигуристка блистает в спектакле «Анна Каренина» в образе Китти.
«Ты очень глубокий человек, и я желаю тебе абсолютной творческий реализации! Пусть любимые будут рядом, а ты всегда окружена добротой и заботой. Светлой дороги и море новых ярких побед в каждом из твоих начинаний».
Напомним, что Евгения Медведева сейчас с успехом выступает в проекте «Ледниковый период» в паре с тиктокером Даней Милохиным. Они считаются одними из фаворитов соревнований.
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