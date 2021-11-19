«Пусть любимые будут рядом»: Илья Авербух нежно поздравил Евгению Медведеву с 22-летием

Как отметил хореограф, для него фигуристка всегда будет чемпионкой с большой буквы.

Хореограф Илья Авербух в Instagram тепло поздравил с днем рождения двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Ей исполнилось 22 года.

Как отметил Авербух, для него Медведева всегда будет чемпионкой с большой буквы. Сотрудничество, которое у них началось со спорта, продолжается и сейчас. Он рад, что фигуристка блистает в спектакле «Анна Каренина» в образе Китти.

«Ты очень глубокий человек, и я желаю тебе абсолютной творческий реализации! Пусть любимые будут рядом, а ты всегда окружена добротой и заботой. Светлой дороги и море новых ярких побед в каждом из твоих начинаний». Илья Авербух

Напомним, что Евгения Медведева сейчас с успехом выступает в проекте «Ледниковый период» в паре с тиктокером Даней Милохиным. Они считаются одними из фаворитов соревнований.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!