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«Пусть любимые будут рядом»: Илья Авербух нежно поздравил Евгению Медведеву с 22-летием

Как отметил хореограф, для него фигуристка всегда будет чемпионкой с большой буквы.

«Пусть любимые будут рядом»: Илья Авербух нежно поздравил Евгению Медведеву с 22-летием
Илья Авербух. Фото: Globallookpress.com

Хореограф Илья Авербух в Instagram тепло поздравил с днем рождения двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Ей исполнилось 22 года.

Евгения Медведева
Евгения Медведева. Фото: Globallookpress.com

Как отметил Авербух, для него Медведева всегда будет чемпионкой с большой буквы. Сотрудничество, которое у них началось со спорта, продолжается и сейчас. Он рад, что фигуристка блистает в спектакле «Анна Каренина» в образе Китти.

«Ты очень глубокий человек, и я желаю тебе абсолютной творческий реализации! Пусть любимые будут рядом, а ты всегда окружена добротой и заботой. Светлой дороги и море новых ярких побед в каждом из твоих начинаний».

Илья Авербух

Напомним, что Евгения Медведева сейчас с успехом выступает в проекте «Ледниковый период» в паре с тиктокером Даней Милохиным. Они считаются одними из фаворитов соревнований.

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