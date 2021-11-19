«Испанский стыд»: Тодоренко в мини-юбке и на шпильках случайно засветила массивные бедра

Регина Тодоренко уже давно является звездой. Ранее она строила карьеру певицы и даже участвовала в украинской «Фабрике звезд». Но потом Регина стала ведущей передачи «Орел и решка» и начала вести свой блог.

Теперь ее часто приглашают на передачи в качестве судьи. Она получает престижные награды. При этом жена Влада Топалова воспитывает сына Михаила. Она не скрывала, что после родов ей было сложно вернуться в форму.

Но в последнее время Регина часто хвастается новыми нарядами. Она умело скрывает изъяны фигуры. Однако телеведущая решила удивить публику. Она поделилась видео, на котором зажигательно танцует в топе и мини-юбке.

Туфли на шпильке дополнили образ. Тодоренко оголила пресс и ноги. Она так быстро двигалась, что засветила рельефные бедра. В конце звезда села на шпагат.

По словам молодой мамы, она вспомнила танцевальное прошлое. Однако многих взбудоражили не ее танцы, а фигура Регины. Поклонники стали писать ей не только комплименты.

«Ба! Ватрушку засветила», «Испанский стыд, наверняка над шпагатом работали, но танцы ужасны», «Какая фигура! Все видно, каждую жилку. Не красиво», «Такие бедра большие», «Хоть бы накрасилась, а так обезьяна», «Ножки просто блеск!», «Живот странный, подкачай», — стали писать пользователи Сети.

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