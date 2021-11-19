«Не девочка, а сказка»: Кудрявцева засняла, как подросшая дочка готовит на кухне запеканку

Лера Кудрявцева давно стала популярной телеведущей. Она отпраздновала 50-летие в этом году. Примечательно, что блондинка выглядит очень молодо. Она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым.

Примечательно, что у них большая разница в возрасте, но это не смущает влюбленных. Они вместе отдыхают, а также все свободное время посвящают дочке Марие, которой исполнилось три года.

Обычно Лера редко делится семейными кадрами. Но после поездки в США, она решила показать, как проходит день ее дочки. Сначала телеведущая засняла малышку в платье и очках.

Девочка убралась в комнате и уложила маму спать. Она даже попросила убрать телефон свою родительницу. А ранее Кудрявцева также засняла, как наследница готовит на кухне. Кроха была в лосинах и футболке с бусами. Макаров спросил, что она готовит.

«Запеканку» — отметила она. «Сама?» — уточнил папа. «Да!» — заверила Мария. «Сама себе запеканку?А что туда входит», — уточнил он снова. «Сырок, сахар, яйцо», — рассказала малышка.

Также Кудрявцева подловила дочку, которая уложила куклу в коляску. «Я пошла на работу, а ты никуда не уходила», — наказала она, выключив свет. «Не разговаривай громко, а то разбудишь», — попросила Мария маму. Трогательные кадры Лера опубликовала в соцсети.

«Сегодня Маша накормила завтраком папу , маме помогла одеться , сделала запеканку , выгуляла Тузика, короче суета и заботы у Марии», — отметила она.

Поклонники и друзья восхитились ее дочкой. «Не девочка, а сказка», — написала Анита Цой. «Такая она хорошая! Умничка! Люблю видео и фотки с Машей», «Лера, какая же у вас потрясающая дочка!», «Красотка ваша доча, Лерочка! Такое чудо и сладость», «Очаровательный ребенок, красавица. А, главное, играет в игрушки и заинтересовано. Развита ни по годам», — прокомментировали пост подписчики.

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