«Маленькие женские радости»: Алсу кардинально сменила имидж

Алсу прославилась, когда еще была подростком. Не так давно она вспоминала период, когда выпустила хиты «Иногда», «Зимний сон». Молодая певица смогла ворваться в мир шоу-бизнеса.

Уже в 17 лет она поехала на «Евровидение» и оказалась в шаге от победы. С годами ее популярность не угасает. Она стала многодетной мамой и любящей женой, но это не мешает ей выступать и даже менять имидж.

В 28 лет Алсу может похвастаться стройной фигурой. Каждый раз она демонстрирует элегантные платья на сцене и модные наряды, когда гуляет с подругами. А вот прическу артистка меняет редко. Несколько лет назад она подстриглась под каре. А вот светлой она была в юности. Но с приближением зимы ей захотелось перемен.

Накануне певица засняла себя на видео. Она предстала в черных брюках и водолазке. Сначала у Алсу были короткие волосы по плечи, а потом она показала длинные нарощенные волосы. Она также похвасталась осиной талией.

«Маленькие женские радости», — написала звезда.

Смена имиджа привела в восторг ее поклонников. Многие осыпали ее комплиментами. Алсу прочитала массу теплых слов. «Бесподобная наша Алсу», «Как я ждала снова длинных волос», «Отращивайте, вам идет», «Очень красивая», «Шикарный образ!», «С каждом днем все красивее и красивее. Прошло 20 лет, а она какой была такой и осталась», «Какая вы хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.