Леди на сцене: Проскурякова облачила дочку Николаева в кардиган с бантом и брюки в горох

Игорь Николаев не скрывает, что у него есть взрослая дочка Юлия, которая живет в США. Он поддерживает с ней теплые отношения и не раз был у нее в гостях с новой женой. Певец счастлив в браке с Юлией Проскуряковой.

У них подрастает дочка Вероника, которой недавно исполнилось шесть лет. Девочка тянется к музыке и любит наряжаться. Она является главной отрадой родителей.

Накануне Николаев дал большой концерт в Москве. Он спел со многими звездами, включая Валерию. Главным сюрпризом стало то, что на концерте выступила и его жена. Проскурякова с мерцающем костюме оверсайз исполнила несколько песен.

А потом к ней выбежала дочка. Девочка выглядела не менее стильно в белом кардигане с бантом и брюках в горох. Малышку родители держали за руки, а в конце выступления она сделала реверанс, умилив даже свою маму.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Вероника. звездная семья получила массу комплиментов. «Юлия вы очаровательны. Вам так идет такая прическа», «Вероника украшение концерта», «Какая у вас воспитанная дочка», «Очень красивая семья», «Девочка такая стильная», «Ваша семья такая чудесная», «Вероника растет в любви», «Игорь прям в цветнике», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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