«Что за дива!»: Ани Лорак в ультрамариновом платье с роскошным декольте блеснула прелестями

Ани Лорак большую часть жизнь выступает на сцене. Примечательно, что ей нравится гастролировать и радовать публику красочными шоу. Однако в последнее время она все реже дает интервью.

После развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу она пока нашла нового возлюбленного. При этом в 43 года артистка может похвастаться подтянутой фигурой и моложавым видом.

Не так давно Лорак выпустила новый альбом. Теперь она представила видеоклип на новую песню «Верила». Певица решила вложить свои переживания в трек. На кадрах ее можно увидеть в силуэтном платье цвета хаки, которое подчеркнуло каждый изгиб ее фигуры.

Но еще эффектнее смотрелось ультрамариновое вечернее платье с глубоким декольте. лук дополнили босоножки в тон на шпильке.

Каролина (настоящее имя звезды, — Прим. ред.) элегантно села на пол и обнажила тонкие щиколотки, а также продемонстрировала рельефные бедра.

«Сердце мое напомнит о себе, как я верила тебе. Mood video на песню „Верила“», — написала звезда.

Поклонники осыпали комплиментами Лорак. Многие признались, что были впечатлены. «Видео очень душевное и красивое. А образы просто нереальные!», «Ну зачем так красиво… Богиня!», «Каролина, это видео — что — то невероятное, очень чувственное и эстетичное», «Синее платье просто волшебное», «Такие соблазнительные наряды», «Что за дива!», «Вот это грация», — прокомментировали пост подписчики.

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