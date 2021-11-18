«Маловат наряд»: Каменских в топе на шнуровке подразнила своими «сладкими дыньками»

Настя Каменских уже давно выступает на сцене. Она стала популярна, когда записала дуэт с Потапом. Их группа много гастролировала. Но несколько лет назад они перестали скрывать свой роман и сыграли свадьбу.

После этого артистка уже строит сольную карьеру. Примечательно, что она продолжает одеваться женственно и порой не стесняется оголяться. Звезда обладает нестандартной фигурой, но старается подчеркивать только достоинства.

Не так давно Каменских предстала на публике в платье и велосипедках. Тогда она похвасталась своей талией. Зачастую певицу критикуют за откровенные кадры.

На этот раз она облачилась в лосины и белый топ на шнуровке в области декольте. Брюнетка стала танцевать перед камерой, хвастаясь своими формами. Она подразнила поклонников своим животом и изящным бюстом. Настя игриво позировала.

А вот поклонники были ошарашены увиденным. Одни восхитились ее пластикой, а другие раскритиковали звезду. Каменских обвинили в злоупотреблении фотошопом.

«Такая игривая кошечка», «А почему тут талии вообще нет? Похоже, что фотошопили вы себя раньше хорошо», «Маловат наряд», «Ох, квадратные бедра», «Свои сладкие дыньки сдавила», «Зачем такое снимать», «Какая ты прямоугольная», «Фигура ужасная. Ничего красивого», — стали писать пользователи Сети.

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