Даже дома на стиле: Бородина в костюме-пижаме и меховых тапочках запечатлелась с дочкой

Ксения Бородина работает на телевидении уже длительное время. Примечательно, что она привыкла быть в центре внимания. Участники «Дома-2» привыкли к ее непредвзятому мнению, а поклонникам нравится наблюдать за ее жизнью и образами.

Примечательно, что телеведущая часто покупает дорогостоящие наряды. Она также каждый сезон обновляет гардероб дочек Теоны и Маруси.

В последнее время Ксения часто выходит в свет. После развода ей нравится веселиться с подругами в караоке. Она также регулярно тренируется для проекта «Ледниковый период». Теперь телеведущая подчеркивает свою фигуру платьями.

Ей нравится выглядеть модно. На новом фото Бородина запечатлелась в шелковом костюме в пижамном стиле и пушистых тапочках со своей младшей дочкой, которая играла с куклой.

«Детское воображение поражает! Когда Тея играет с игрушками, чего она только не представляет! Одни умеют летать, другие — говорить и много чего еще. Но летающая фея Хэтчималс поразила ее. Ведь она по-настоящему летает — можно не представлять, а реально смотреть, как она парит в воздухе. Игры просто выходят на какой-то другой уровень. Тея в восторге, я, к слову, тоже», — поделилась звезда.

Поклонники одарили Ксению комплиментами. Многие отметили, что она выглядит элегантно. «Ксения, очень крутой костюм!», «Какая вы красивая, вам так идет такая прическа», «Маленькая и большая Ксюша», «Шикарная фигура у вас», «Красивые мама с дочей», «Так женственно и уютно», — прокомментировали пост подписчики.

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