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«Ноги длиннее пальм»: Шубская в стильном бикини похвасталась рельефными бедрами на пляже в Мексике

Возлюбленная Александра Овечкина проводит время с семьей на курорте. Она поделилась редким фото в купальнике.

«Ноги длиннее пальм»: Шубская в стильном бикини похвасталась рельефными бедрами на пляже в Мексике
Анастасия Шубская. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Анастасия Шубская уже пять лет счастлива в браке с Александром Овечкиным. Она является младшей дочкой Веры Глаголевой. В России у нее много родственников, поэтому она часто приезжает на родину.

А вот живет пара в США, где хоккеист тренируется с командой. Возлюбленная уже подарила ему двоих детей. Старшему сыну Сергею уже три года. А вот младшему Илье не так давно исполнился годик.

Примечательно, что Шубская часто путешествует с наследниками. Недавно она приехала в Мексику с семьей. Там жена хоккеиста отпраздновала свой день рождения. Она собрала за столом папу, сестру и племянников.

Анастасия была в шелковом платье. Почти каждый день она проводит на пляже с наследниками. Обычно возлюбленная Овечкина редко публикует откровенные фото, но на этот раз она поделилась кадром в купальнике.

Шубская позировала в лифе-бандо в крапинку и бикини. Она продемонстрировала плоский живот и рельефные бедра. Примечательно, что всего полтора года назад она стала мамой во второй раз.

Анастасия Шубская. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Поклонники были сражены тем, как выглядит жена хоккеиста. «Какая ты красивая», «Куколка», «Красивая мама двух мальчиков. Всех благ вам и вашей семье», «Ну красотка, конечно. Фигура огонь», «Ноги длиннее пальм», «Куколка», «Супер красотка! Молодец, Настя! Мамочка двух деток», — прокомментировали пост подписчики.

Анастасия Шубская. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

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