«Ноги длиннее пальм»: Шубская в стильном бикини похвасталась рельефными бедрами на пляже в Мексике

Возлюбленная Александра Овечкина проводит время с семьей на курорте. Она поделилась редким фото в купальнике.

Анастасия Шубская уже пять лет счастлива в браке с Александром Овечкиным. Она является младшей дочкой Веры Глаголевой. В России у нее много родственников, поэтому она часто приезжает на родину.

А вот живет пара в США, где хоккеист тренируется с командой. Возлюбленная уже подарила ему двоих детей. Старшему сыну Сергею уже три года. А вот младшему Илье не так давно исполнился годик.

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Примечательно, что Шубская часто путешествует с наследниками. Недавно она приехала в Мексику с семьей. Там жена хоккеиста отпраздновала свой день рождения. Она собрала за столом папу, сестру и племянников.

Анастасия была в шелковом платье. Почти каждый день она проводит на пляже с наследниками. Обычно возлюбленная Овечкина редко публикует откровенные фото, но на этот раз она поделилась кадром в купальнике.

Шубская позировала в лифе-бандо в крапинку и бикини. Она продемонстрировала плоский живот и рельефные бедра. Примечательно, что всего полтора года назад она стала мамой во второй раз.

Поклонники были сражены тем, как выглядит жена хоккеиста. «Какая ты красивая», «Куколка», «Красивая мама двух мальчиков. Всех благ вам и вашей семье», «Ну красотка, конечно. Фигура огонь», «Ноги длиннее пальм», «Куколка», «Супер красотка! Молодец, Настя! Мамочка двух деток», — прокомментировали пост подписчики.

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