«Все обомлели»: Боня в мерцающем платье-бюстье сразила своими формами на красной дорожке

Бывшая звезда «Дома-2» не стала прикрывать достоинства фигуры на гала-ужине в Монако.

Виктория Боня уже давно живет в Монако. После шоу «Дом-2», где она была участницей, ее карьера пошла в гору. Виктория работала на телевидении, а также стала сниматься для глянца.

Теперь она успешная бизнесвумен и бьюти-блогер. Примечательно, что после расставания с ирландским миллионером Алексом Смерфитом, она сама заботится о дочке Анджелине. Звезда мечтает о большой семье.

Раньше Виктория тщательно следила за фигурой. Но при этом за последний год светская львица поправилась. Еще в Москве на премии она удивила публику своими формами. А накануне бывшая звезда телестройки отправилась на гала-ужин.

На красной дорожке она появилась в мерцающем платье-бюстье с пайетками. Примечательно, что Боня оголила ноги благодаря разрезу и показала пышное декольте.

«Вот такой образ выбрала для этого гала ужина. Ничего лишнего», — написала она.

Поклонники восхитились ее образом. Наряд дополнили прозрачные туфли. Виктория сразила гостей светского вечера своей фигурой.

«Виктория, молодец, выглядите круче всех американских звезд», «Сверхъестественная красота», «Какая красотка!», «Все обомлели», «Орех шире плеч», «Шикарное платье и ножки», «Бедра такие массивные», «Очень пополнела», «Словно накладные бедра», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.