«Явно кошка»: Эвелина Бледанс эффектно пробежалась по морским волнам в алом бикини

52-летняя артистка похвасталась фигурой, как у девушек в 20.

Телеведущая Эвелина Бледанс разместила на личной странице в Instagram ролик, в котором предстала в ярко-красном купальнике без бретелей на отдыхе. Знаменитость порадовала поклонников соблазнительной пробежкой по морю.

Эвелина нарядилась в тугие трусики и лиф алого цвета. Актриса с огненным оттенком волос пробежалась по волнам, сотрясая выдающимися грудями. Фигура 52-летней знаменитости пришлась по вкусу ее фолловерам.

«Сегодня день черной кошки. Я вот рыжая, но явно кошка. Много тут у меня, которые вроде гуляют сами по себе, но без по шерстке и язычком никуда?» — поинтересовалась Эвелина.

«Очень грациозная!», «Красотка Эвелина», «Дай Бог каждой женщине так выглядеть», «Вот это фигура! Обалдеть просто, как у 20-летней», «Ух, как горячо! Звоните пожарным», «Красотка, что тут скажешь», «Твоя фигура впечатляет», «Сексуальная», «Какая вы красивая и стройная!» — написали взбудораженные поклонники Бледанс.

Напомним, ранее артистка Эвелина Бледанс похвасталась ярким пляжным образом с топом и шортами зеленого оттенка. Знаменитость выбрала клеверный принт для сексуального наряда.

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