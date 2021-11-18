Елена Летучая поздравила с днем рождения маму-инженера, засветив ее пышное декольте

Как отметила телеведущая, она готова сделать все, чтобы ее родительница была счастлива.

Телеведущая Елена Летучая в Instagram тепло поздравила с днем рождения свою маму Людмилу Александровну. При этом она засветила пышное декольте родительницы. Мать Летучей прекрасно выглядит для своих лет.

«Сегодня твой день, мамочка. С днем рождения! Все сделаю, чтобы ты была счастлива!» Елена Летучая

«С днем ангела. Вы вся в маму. Обе красавицы», «Как трогательно. Будьте счастливы», «С днем рождения вашу маму. Здоровья ей и всех благ», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елена Летучая родилась в Ярославле в семье строителей-инженеров. В 1986 году она вместе с родителями отправилась в Тынду. Папа и мама будущей звезды были командированы на строительство Байкало-Амурской магистрали.

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