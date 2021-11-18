«Гламурный лифт»: Вера Брежнева запечатлелась в пальто оверсайз мышиного цвета и панамке

Вера Брежнева уже давно стала популярной певицей. Она не раз украшала обложки глянца. Артистка любит проводить время с родными, но порой ей приходится часто гастролировать. У артистки есть дом в Москве, а также Киеве и в Италии.

Она регулярно ездит в разные страны. При этом блондинке всегда удается хорошо выглядеть. Она на сцене предстает в роскошных платьях, а в обычной жизни любит комфортные и лаконичные наряды.

В последнее время Вера часто хвастается нарядами. Она носит брюки и рубашки, сочетая базовые оттенки с яркими. Также в ее гардеробе есть шелковые юбки и свитера. На этот раз певица решила похвастаться своим осенним лифтолуком.

Она предстала в пальто оверсайз мышиного цвета с объемном горчичной сумкой. На плечи она повязала свитер. Образ дополняла брендовая панамка.

«Гламурный лифт», — написала звезда.

Добавим, что этой осенью пальто носят многие артисты: Ани Лорак, Ксения Бородина, Ольга Бузова. Поклонники едва узнали Веру. Многие одарили ее комплиментами.

«Какая милая», «Такой уютный образ», «Панамка прям придала изюминку», «Зачем свитер висит сверху?», «Очень стильно», «Такое сочетание цветов», «Сумка у вас огонь», «Как мне нравится ваш стиль», «Такая милаха! Вам так идет это все», — стали комментировать кадр пользователи Сети.

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