«На передаче Максима Галкина»: как выглядит моложавая Валентина Талызина в свои 86 лет

Актриса Ксения Хаирова в Instagram поделилась снимком со своей звездной мамой — популярной советской актрисой Валентиной Талызиной, которой уже 86 лет. Надо признать, что Талызина выгладит лет на 15 моложе своих лет. Она в прекрасной форме.

«С мамой на передаче Максима Галкина «Сегодня вечером». Очень приятная была атмосфера любви и добра». Ксения Хаирова

«Здоровья вам и вашей мамочке», «Ксюша, как ты похожа с мамочкой», «Просто прекрасные актрисы и великолепные женщины», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Валентина Талызина — народная артистка РСФСР. Этого звания она была удостоена в 1985 году.

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