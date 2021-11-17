«Слишком откровенно»: невестка Орбакайте в нюдовом топе-бюстье без лифа блеснула упругой грудью

Никита Пресняков уже четыре года счастлив в браке с Аленой Красновой. Примечательно, что у пары пока нет детей. Внук Аллы Пугачевой занимается музыкой. Он часто выступает со своей группой.

А в этом году Никита также принимает участие в «Ледниковом периоде». Жена во всем его поддерживает. Она приезжает на съемки, чтобы поболеть за него во время выступления.

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К слову, сама Алена является моделью. Она не скрывает, что любит делать покупки, поэтому у нее множество нарядов. Невестка Орбакайте 17 ноября решила сняться в новой фотосессии. В кадре она позировала в черном платье с белым жабо.

А вот потом блондинка облачилась в брюки и нюдовый топ-бюстье. Она покрасовалась у зеркала, показав плоский живот. При этом жена Преснякова подчеркнула грудь.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Алена. Многие осыпали ее комплиментами.

«Шикарная! Бобическая! Оболденная!», «Красивая девушка», «Слишком откровенно», «Грудь видно», «Ох, какая», «Носики ежиков торчат», «Какая роскошная леди», «Никите так повезло», «Стильная», «Такой топ на маленькой груди не держится», «Ты просто прелесть, как хороша», «У вас на виду все прелести», «О таком пресс остается мечтать», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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