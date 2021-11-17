«Живот открыт, стринги торчат»: Подольская в брюках с разрезами засветила свои прелести на сцене

Наталья Подольская уже 11 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Влюбленные растят сыновей Артемия и Ивана. Несмотря на то, что певица стала мамой во второй раз только год назад, она уже вернулась в форму.

Не так давно артистка отдохнула с семьей в Египте. Она без стеснения демонстрировала свои формы в бикини. Звезда признавалась, что не перестает работать над собой.

А накануне Наталья решила поделиться кадрами с выступления. Она вышла на сцену в непривычном образе. Певица обычно носит вечерние платья. А на этот раз она блеснула фигурой в топе на тесемках и брюках с разрезами.

Наряд подчеркнул ее талию. Также артистка засветила яркие стринги. Подольская соблазнительно двигалась, демонстрируя свои изгибы фигуры. Она исполнила один из своих хитов.

Многие поклонники восхитились молодой мамой. Но нашлись и те, кто раскритиковал ее за пикантный наряд. «Зачем брюки одевать? Так бы в трусах и вышла!?», «Более нелепый наряд сложно даже придумать», «Какая стройная! Вот это фигурка», «Как мне нравится этот наряд! Стринги кокетливо торчат», «Живот открыт, стринги торчат», «Подольская что-то стала часто оголяться, а зря», «Такая хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики.

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