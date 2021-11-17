«Царевна Будур?»: Нюша запечатлела свою маму в льняном платье на отдыхе в Дубае

Певица проводит время с семьей в ОАЭ.

Нюша давно стала популярной певицей. Она привыкла выступать на сцене, много танцевать и наряжаться для красных дорожек. Но за последние годы ее жизнь изменилась. Артистка вышла замуж за Игоря Сивова и стала мамой.

Пара воспитывает дочку Симбу. А в этом году звезда объявила, что снова ждет ребенка. На этот раз у нее будет мальчик.Она уже прекратила выступления и приехала с семьей в Дубай.

Нюша находится уже на 8-м месяце беременности. Она все больше времени проводит дома, но любит танцевать. На этот раз певица повеселилась вместе с дочкой. Они стали играть в принцесс. Примечательно, что к ним присоединилась мама звезды Ирина Шурочкина. Она была в льняном платье морковного цвета. На ее волосах были прилеплены цветные пряди.

«А ты какая у нас принцесса сегодня? Царевна Будур??» — удивилась Нюша. «Бабуля у нас тоже принцесса», — добавила она.

Поклонники, в свою очередь, восхитились тем, как выглядит мама певицы. Многие отметили, что они с дочкой очень похожи.

«Как две капли воды», «Очень похожа на мамочку», «Какая красивая», «Мамочка хорошенькая», «Такие принцессы», «А Симба пошла в бабушку», «Какая красивая семья», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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