На шопинг с дочкой: Ксения Бородина отметилась в джинсах-трубах и водолазке цвета хаки

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она давно привыкла к вниманию публики, поэтому всегда подбирает наряды не только для эфира, но и для простых прогулок.

Бородина не скрывает, что любит покупать люксовые наряды. Она каждый сезон обновляет гардероб. В этом году телеведущая стала чаще выходить в свет. Она развелась с Курбаном Омаровым, поэтому решила наслаждаться свободой.

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В последнее время Ксения не раз жаловалась, что вещи стали ей велики. После участия в «Ледниковом периоде» она похудела. Но теперь светская львица похвасталась обновками.

Телеведущая была в водолазке цвета хаки и джинсах-трубах с высокой посадкой. Образ дополнили белые кеды. Примечательно, что такие джинсы стали трендовыми. В них отметились Наталья Водянова, Вера Брежнева и другие модницы.

Джинсы визуально уменьшили ее талию. Бородина в таком образ отправилась на шопинг с младшей дочкой Теоной. Она решила побаловать девочку обновками. Поклонники в свою очередь восхитились тем, как выглядит телеведущая.

«Очень стильно», «Крутые джинсы», «У вас просто осиная талия», «Просто стиляга», «Ксения, сколько у вас нарядов», «Как же вы похудели», «Ксюша, ты умеешь одеваться», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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