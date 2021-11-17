«Играем в принцесс»: беременная Нюша в силуэтном платье цвета малины предстала с дочкой

Певица показала, как проводит время с Симбой в Дубае.

Нюша давно стала популярной певицей. Она выступает на сцене и создает хиты. Артистка повзрослела на глазах поклонников. Теперь она не только жена Игоря Сивова, но и мама дочки Симбы.

Примечательно, что в этом году звезда объявила, что снова беременна. Летом она еще выступала на сцене, а вот осенью стала много путешествовать. Так как в России похолодало, она уехала в Дубай.

Не так давно к Нюше приехали родные. Она находится на 8-м месяце беременности. При этом певица не перестает вести активный образ жизни. Она много танцует и посещает вечеринки.

На этот раз артистка провела день с дочкой. Девочку она нарядила в пышное небесно-голубое платье, а также предложила ей надеть туфельки и корону. Симба сидела на диване с куклой Барби.

«Ребята, мы сегодня с Симбой напряженно играем в принцесс», — призналась звезда. «А ты какая принцесса сегодня? Принцесса Симба! А подруга твою как зовут?» — спросила она дочку. «Не знаю, сейчас я придумаю», — призналась кроха. «Ты еще не все наряды свои надела! Даже туфельки», — отметила Нюша.

Потом певица стала слушать песню Джастина Бибера. Она танцевала вместе с наследницей. К слову, сама артистка предстала в силуэтном платье малинового цвета. Наряд подчеркнул ее выпирающий живот. Вместо туфлей она надела мягкие тапочки.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Нюша хорошо выглядит на последних сроках беременности. «Такие чудесные», «Вот это прелесть», «Нюша, такая хорошенькая», «Просто мило», «Принцессы бывают разные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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