Жена «самого сексуального мужчины 2021 года» отдала бы предпочтение Киану Ривзу

Да и сам актер Пол Радд проголосовал бы за звезду «Матрицы».

На днях издание People огласило самого сексуально мужчину 2021 года из ныне живущих, и это оказался актер 52-летний Пол Радд («Сорокалетний девственник», «Немножко беременна», «Человек-муравей»).

Звезда кино как раз представил свой новый фильм «Охотники за привидениями: Наследники». На премьере картины в Нью-Йорке журналисты подошли к нему и спросили, проголосовала бы его жена за своего супруга, как за самого сексуального мужчину.

«Нет. Она проголосовала бы за Киану Ривза… — спокойно ответил Пол изданию Extra. — Да ладно, это же Киану, я бы сам проголосовал за него».

Киану Ривз, конечно, сильный соперник. Но и а Радда есть свои сильные стороны. Актриса Джениффер Энистон, например, считает, что он «вообще не стареет». Напомним, они снялись вместе с ромкоме «Объект моего восхищения» 1998 года. Стоит признать, что Пол, действительно, не выглядит на свои 52.

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