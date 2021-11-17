«Ох, как вздулись «пуговки»: Ани Лорак в лосинах и латексном топе блеснула грудью в гримерке

Ани Лорак давно стала популярной украинской исполнительницей. Она много гастролирует и всегда продумывает шоу до мелочей. Певица в свои 43 года продолжает следить за фигурой.

Она не скрывает, что занимается спортом. Более того, артистка любит наряжаться. Она носит не только платья и юбки. Звезда подчеркивает достоинства своей фигуры. После развода ее образы стали еще более броскими.

Накануне Лорак дала концерт. Она решила заснять себя в гримерке. Певица предстала в латексном костюме с топом и лосинами. Обувь на шпильке дополнили соблазнительный лук. Она стала грациозно танцевать, оголив живот.

Наряд подчеркнул каждый изгиб ее фигуры Более того, Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) засветила свой роскошный бюст без лифа.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит артистка. Многие были сражены ее формами. «Просто прелесть», «Ох, какая кошечка», «Вы всех затмили», «Лорак, ну вы богиня», «Такая тонкая талия», «Ох, как вздулись пуговки», «Как откровенно», «Каролиночка, ваша фигура безупречная», «Грудь просто роскошная», «Какие у вас прелести, заворажили», — прокомментировали кадры подписчики.

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