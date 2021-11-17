Николай Валуев назвал условие своего возвращения в кино

За свою карьеру спортсмена, а затем депутата Николай Валуев несколько раз снялся в кино. У него даже была главная роль в одном фильме. 48-летний политик вспоминает о ней с теплом.

Речь идет о картине «Каменная башка» Филиппа Янковского, выпущенной в 2008 году. Валуев признается, что согласился на участие в ней после поражения на ринге и хотел с помощью съемок в фильме «психологически восстановиться», уйти от собственного образа.

В новом интервью у боксера спросили, хочется ли ему снова поработать в кино.

«Если подходящий проект подвернется. Но я не соглашусь на что-то несерьезное, — цитирует Валуева издание 7days. — Это должна быть настоящая игра, где мне придется себя переламывать. Я должен иногда выходить из оболочки политика, публичного человека, с помощью творчества отдыхать от этого. Вот тогда, в 2007 году, я отдохнул от спорта благодаря картине Янковского».

Кстати, в том же интервью спортсмен заверил, что больше у него не было работы в кино, однако он появлялся в боевике «Путь» 2009 года в роли заключенного по кличке Зверь. Также у него наберется пяток камео в других картинах.

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