«Оль, опять без лифчика»: Бузова в шелковых шортиках подразнила обнаженными прелестями

Телеведущая без стеснения показала, как выглядит перед сном.

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в стране. Она раньше была ведущей «Дома-2». Теперь телеведущая снимается в новых проектах. Она не скрывает, что любит удивлять публику.

Блондинка много внимания уделяет своим образам. В свои 35 лет она еще не обрела любовь, поэтому надеется, что встретит достойного мужчину, который будет ею очарован. А пока свободное время артистка посвящает путешествиям.

Вот уже несколько дней Ольга находится в Стамбуле. Она много гуляет, а накануне телеведущая увиделась с подругой. Они решили жить в одной гостинице. Перед сном артистка запечатлела себя на камеру.

Она предстала без макияжа и в шелковой пижаме с шортиками и топом пудрового цвета. Бузова изящно обнажила бедра и стройные ноги. Она не скрыла, что не надела нижнее белье.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие посчитали, что она постройнела. Ольгу одарили комплиментами. Но некоторым ее наряд показался откровенным.

«Словно голая», «Мне нравится, что ты наряжаешься», «Такая красивая», «Просто прелесть», «Какие ножки», «Оль, опять без лифчика», «Такой рельеф», «Руки не худенькие», «Не хватает чего-то», «Опять без белья!», «И зачем каждый шаг снимать», «Без макияжа такая смешнючая», «Щиколотки красивые», «Прическа портит все», — стали писать пользователи Сети.

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