Юная модница: Барановская запечатлела подросшую дочку в черном платье из органзы и на шпильках

Телеведущая сводила детей на бал дебютанток Tatler. Нарядилась не только она, но и дочка Яна.

Юлия Барановская уже почти 10 лет живет без Андрея Аршавина. В свое время футболист ушел от нее ради другой женщины. Юлия осталась одна с тремя детьми, но это не помешало ей построить карьеру на телевидении.

Теперь она ведет несколько передач и дружит со многими артистами. Ей доверяют вести концерты и фестивали. А вот свободное время она посвящает детям.

15 ноября в Москве состоялся юбилейный бал дебютанток Tatler. Знаменитый вальс станцевали дочка Олега Табакова Мария, а также наследница Олега Газманова Марианна.

На мероприятии Барановская появилась в платье макси с длинными рукавами. Наряд цвета сирени выглядел элегантно. Сыновья телеведущей были в костюмах, а вот 13-летняя дочка предстала в воздушном платье с юбкой из органзы. Туфли на шпильке дополнили ее вечерний образ.

Яна покружилась в зале дома Пашкова. Она распустила длинные волосы. Поклонники восхитились тем, как выглядит девочка. Многие отметили, что она повзрослела.

«Какая принцесса выросла», «Уже на каблуках», «Такой серьезный образ для такой юной леди», «Яночка вся в маму, красотка», «Элегантная семья», «Просто чудо, как хороша», «Вот это платье! Просто шик», «Выглядит роскошно», «Мамина грация», — прокомментировали кадры подписчики.

Напомним, что также на балу были: Филипп Киркоров с детьми, Яна Рудковская, Стеша Маликова, Полина Гагарина и другие известные персоны.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.