«Шикарный ракурс»: Собчак в платье-халате с бахромой грациозно обнажила рельефные бедра

Ксения Собчак является одной из самых успешных телеведущих в стране. Она в свое время была звездой шоу «Блондинка в шоколаде», а также вела «Дом-2». Тогда блондинка любила носить мини-юбки.

Но со временем ее вкус в одежде изменился. Ксения теперь носит наряды люксовых брендов и порой даже пляжные образы продумывает до мелочей. После дня рождения этой осенью она отдохнула в Дубае с сыном.

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Собчак уже вернулась в Москву, но продолжает делиться пляжными фото. По словам блондинки, она провела время в фешенебельном отеле с элитным пляжем.

Ранее телеведущая похвасталась фигурой в мини-бикини. Теперь она позировала в кадре в монокини каштанового цвета, но фигуру она прикрыла платьем-халатом с бахромой. Жена Константина Богомолова грациозно обнажила рельефные бедра.

Примечательно, что она была без макияжа. Ее прическу украсил ободок. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Но некоторые посчитали, что наряд выглядит устаревшим.

«Загорели прямо знатно», «Красивая фигурка», «Ножки такие длинные», «Шикарный ракурс», «Ну вы умеете подать себя», «Что за бабушкин наряд?», «У вас есть крутые вещи, но этот образ сложно назвать модным», «Купальник красивый! Покажите его», «Ноги прям шикарные», — прокомментировали пост подписчики.

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