Легкость и грация: Федорова в блузке оверсайз и брюках с эффектом стройности скрыла изъяны фигуры

Оксана Федорова является бывшей обладательницей титула «Мисс Вселенная». И хоть она лишилась короны, для многих поклонников брюнетка остается первой красавицей. Она стала женой и мамой двоих детей.

Несмотря на свою занятость, Оксана часто путешествует, организовывает разные мероприятия и выступает на публике. Недавно она посетила Кипр, где не только отдохнула, но и спела на концерте.

Примечательно, что для выступления Федорова выбрала два вечерних платья, а вот для прогулок она предпочитала носить более комфортные наряды. Во время одной из прогулок телеведущая отметилась в белой струящейся блузке оверсайз и брюках в вертикальную полоску. Белые кеды дополнили ее образ. Оксана позировала на скамейке. Наряд скрыл изъяны ее фигуры.

Ранее Эвелина Хромченко и Александр Васильев отмечали, что такой принт визуально стройнит. А оверсайз также способен скрыть недостатки фигуры.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Федорова. Многие адресовали ей комплименты. «Красота в красоте», «Оксана, ты лучшая», «Вы всегда так красиво выглядите», «Мне нравится ваш стиль», «Безумно хорошенькая», «Оксана, вы словно дама из кино», «Ну очень стильно! Брюки крутые», «Такая вы элегантная даже на отдыхе», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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