Конфуз на публике: Собчак засветила свои прелести в бикини наизнанку прямо на пляже

Ксения Собчак является популярной телеведущей. Она не скрывает, что давно работает на телевидении и скопила целое состояние. При этом журналистка не перестает совершенствоваться.

Она отмечала в интервью, что не считает себя красавицей. По ее словам, на Анджелину Джоли она точно не похожа. При этом после свадьбы с Константином Богомоловым блондинка похорошела, по мнению поклонников.

Недавно Собчак отпраздновала свой день рождения. Потом она устроила себе отпуск в Дубае, где провела время с сыном Платоном. Телеведущая часто делилась кадрами, на которых позировала в разных нарядах.

На этот раз она опубликовала фото, на котором предстала в мини-бикини. Примечательно, что Ксения выбрала лиф из треугольников, которые идеально подчеркивает маленькую грудь, а вот ее трусики были другого цвета. Она надела их наизнанку.

Собчак продемонстрировала точеную фигурку. Она не смутилась из-за конфуза с купальником на пляже. А поклонники восхитились тем, как она выглядит в 40 лет. «Роскошная девушка», «С каждым годом все краше становитесь», «Какова красота!», «Прелестная фигура!», «Ой, вишенки набухли», «Фото, как у Волочковой. Плечи шире ореха», «Трусы не так надела», — прокомментировали кадр подписчики.

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