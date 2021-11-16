«Что нас ждет!»: Бузова в белоснежной дубленке и модных ботинках «челси» вышла на улицу Стамбула

Ольга Бузова уже давно стала звездой в России. Она с 18 лет снималась в «Доме-2», поэтому привыкла к камерам и постоянному вниманию зрителей. Теперь телеведущая сама демонстрирует все нюансы своей жизни.

Она дает концерты, ездит на съемки и участвует в новых проектах. При этом артистка всегда продумывает образы. Она не скрывает, что любит привлекать внимание. После поездки в Париж и Милан звезда решила отдохнуть в Турции.

На этот рах Ольга не загорает на пляже, а гуляет по Стамбулу. Накануне она отметилась в джинсах и куртке из денима. Телеведущая отдала предпочтение монохромному образу.

Теперь она отправилась любоваться улицами и красотами города уже в белоснежной дубленке с мехом, водолазке и лосинах. Ее лук также дополнили белые ботинки «челси», которы стали модными в этом сезоне. Агата Муцениеце тоже выбрала такую обувь.

«Вот мой аутфит! Собралась и мы едем гулять! Ой, вы не представляете, что нас ждет!» — заявила артистка.

Поклонники восхитились ее осенним нарядом. Многие отметили, что ей идет такой стиль.

«Оля, какая красивая», «Ой, мне так нравится эта дубленка», «А тут даже ноги стройные», «Все хорошо, но прическа ужасная», «Оленька, нужно бы еще теплее одеться», «Дубленка роскошная», «Сколько у тебя нарядов?», «Ну хоть оделась прилично! Радуешь», — стали писать пользователи Сети.

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