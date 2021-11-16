«Первые два года мама называла «наш маленький китаец»: Шубская показала, как выглядела в детстве

По словам модели, ее жизнь складывается удивительно.

Модель Анастасия Шубская в Instagram разместила редкий снимок из своего детства. На фотографии ей не больше двух лет.

«У этой маленькой девочки, которую первые два года мама называла «наш маленький китаец», а папа на одном из семейных видео, которые мы пересматривали недавно, в надежде спрашивал, бывает ли, что детки становятся симпатичнее с возрастом». Анастасия Шубская

По словам Анастасии Шубской, у нее было самое лучшее детство, любящая и дружная семья. После института она встретила своего любимого мужчину, за которого вышла замуж. Как отметила Шубская, сегодня она счастлива, что рядом с ней дети и любящий муж. Модель чувствует гармонию и благодарна за все, что имеет.

Напомним, что Анастасия Шубская замужем за хоккеистом Александром Овечкиным. У пары двое детей — сыновья Сергей и Илья.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!