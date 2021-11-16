Рудковская представила себя феей-крестной, а Ивлеева разделась до трусов: кто удивил на балу Tatler

В Москве прошло грандиозное событие, на которое артисты привели своих наследников.

Раз в год, холодным ноябрьским вечером, 15 числа, в Москве проходит событие, которое уходит своими корнями глубоко в историю. Это бал Tatler.

Известные семьи выводят в свет своих наследников и наследниц. Девушки шелестят платьями, которые не уступают по роскоши тем, в которых выходили на балы первые красавицы столицы сотни лет назад.

Родители гордо взирают на собравшихся: вот, мол, какая у меня красавица растет. А дальше все как на настоящем балу: и танцы, и трогательные улыбки, и светские разговоры.

По традиции 13 дебютанток выходят на паркет в бальном зале Дома Пашкова. Именно тут разворачивается все действо.

В этом году к дебютанткам присоединились дочери Нателлы Крапивиной и Ксении Кутеповой. Их бал должен был состояться в 2020 году, но пандемия внесла свои коррективы. Так что девушки вышли в свет только сейчас.



Дочь знаменитого продюсера Нателлы Крапивиной была в сказочном искристом платье Rasario. К наряду идет кейп. Смотришь на Софию и понимаешь, что Новый год где-то рядом.

Не менее нарядной была и дочка Олега Газманова. Марианне заказали наряд от Валентина Юдашкина. Маэстро постарался на славу. Сопровождали дебютантку всей семьей.

Еще одной примечательной дебютанткой стала 15-летняя Маша Табакова — дочка Олега Табакова. Для нее мама тоже выбрала красный наряд, причем, в отличие от Газмановых, доверила заказ итальянским мастерам.

Маша оказалась смешливым подростком и с удовольствием признавалась, что платье доставили из Милана. Им с мамой пришлось летать в другую страну, чтобы примерить наряд, а когда он был готов — терпеливо ждать посылку в Россию.

Но не только дебютантки блистали на балу. Продююсер Яна Рудковская решила не упускать свой шанс затмить девушек.

Платье она выбрала побогаче многих. Тут и дорого, и пышно, и кружева с оборками, и блестит, и шуршит. Одним словом, императрица двора. Дебютанткам ничего не оставалось, как пугливо разойтись в стороны и уступить пространство героине двора.

«Я — фея-крестная этого бала! — провозгласила Рудковская. — Девушки, держитесь меня. Со мной любая тыква превратится в «Порше»!

Сопровождал маму маленький принц Саша Плющенко. Камзольчик на Гном Гномыче был ну чудо как хорош.

Отличилась не только знаменитый продюсер. Настя Ивлеева, которая недавно официально стала свободной женщиной, тоже оказалась в центре обсуждений.

Блондинка решила тотально сменить имидж и пришла на бал жгучей брюнеткой! Смело. Хотя, не зря же говорят психологи, что в сложные жизненные моменты женщинам особенно хочется изменить свою внешность. Видимо Насте, несмотря на весь свой эпатаж, сейчас не легко.

Нет, Филипп Бедросович не пришел на бал вместе со знаменитым блогером. Он сориентировался уже на месте и решил помочь ей пережить одиночество. Королям положено заниматься благотворительностью.

Пока Филипп позировал фотографам, Анастасия поспешила в раздевалку и осталась в нижнем белье и чулках. А потом зажгла на сцене. Женщине в разводе можно простить и не такое…

А самого Киркорова сопровождали дети. Пока Алла-Виктория еще не достигла возраста дебютантки, но уже присматривается к светской Москве, как тут и что устроено. Мартин-Кристин чуть уступает сестре. Пока она стреляет любопытными взглядами на окружающих, он старательно держит спину и выполняет свои обязанности — смотрит в объективы камер.

Мы даже затрудняемся сказать, чей камзольчик лучше: у маленького Гном Гномыча или сынишки короля российской эстрады — маленького принца.

Если Настя Ивлеева пока ищет точку опоры и крикливо меняет внешность, то вот Полине Гагариной расставание с мужем явно пошло на пользу. Пока Дмитрий Исхаков ходит по интервью и жалуется на своенравную жену, артистка явно живет полной жизнью.

Кстати, поговаривают, что у нее уже давно есть новый мужчина. А вот с бывшим мужем она не хочет иметь ничего общего. Его на балу и не было.

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