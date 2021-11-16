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Рудковская представила себя феей-крестной, а Ивлеева разделась до трусов: кто удивил на балу Tatler

В Москве прошло грандиозное событие, на которое артисты привели своих наследников.

Рудковская представила себя феей-крестной, а Ивлеева разделась до трусов: кто удивил на балу Tatler
Рудковская представила себя феей-крестной, а Ивлеева разделась до трусов: кто удивил на балу Tatler. Фото: Instagram

Раз в год, холодным ноябрьским вечером, 15 числа, в Москве проходит событие, которое уходит своими корнями глубоко в историю. Это бал Tatler.

Известные семьи выводят в свет своих наследников и наследниц. Девушки шелестят платьями, которые не уступают по роскоши тем, в которых выходили на балы первые красавицы столицы сотни лет назад.

Родители гордо взирают на собравшихся: вот, мол, какая у меня красавица растет. А дальше все как на настоящем балу: и танцы, и трогательные улыбки, и светские разговоры.

По традиции 13 дебютанток выходят на паркет в бальном зале Дома Пашкова. Именно тут разворачивается все действо.

В этом году к дебютанткам присоединились дочери Нателлы Крапивиной и Ксении Кутеповой. Их бал должен был состояться в 2020 году, но пандемия внесла свои коррективы. Так что девушки вышли в свет только сейчас. 

Дочь знаменитого продюсера Нателлы Крапивиной была в сказочном искристом платье Rasario. К наряду идет кейп. Смотришь на Софию и понимаешь, что Новый год где-то рядом.

Софья Крапивина
Софья Крапивина. Фото: instagram.com/sofia_krapivina/?hl=ru

Не менее нарядной была и дочка Олега Газманова. Марианне заказали наряд от Валентина Юдашкина. Маэстро постарался на славу. Сопровождали дебютантку всей семьей.

Семья Газмановых
Семья Газмановых. Фото: Михаил Фролов/КП

Еще одной примечательной дебютанткой стала 15-летняя Маша Табакова — дочка Олега Табакова. Для нее мама тоже выбрала красный наряд, причем, в отличие от Газмановых, доверила заказ итальянским мастерам.

Маша оказалась смешливым подростком и с удовольствием признавалась, что платье доставили из Милана. Им с мамой пришлось летать в другую страну, чтобы примерить наряд, а когда он был готов — терпеливо ждать посылку в Россию.

Марина Зудина, Павел и Мария Табаковы
Марина Зудина, Павел и Мария Табаковы. Фото: Михаил Фролов/КП

Но не только дебютантки блистали на балу. Продююсер Яна Рудковская решила не упускать свой шанс затмить девушек.

Платье она выбрала побогаче многих. Тут и дорого, и пышно, и кружева с оборками, и блестит, и шуршит. Одним словом, императрица двора. Дебютанткам ничего не оставалось, как пугливо разойтись в стороны и уступить пространство героине двора.

«Я — фея-крестная этого бала! — провозгласила Рудковская. — Девушки, держитесь меня. Со мной любая тыква превратится в «Порше»!

Сопровождал маму маленький принц Саша Плющенко. Камзольчик на Гном Гномыче был ну чудо как хорош.

Яна Рудковская и Саша Плющенко
Яна Рудковская и Саша Плющенко. Фото: Михаил Фролов/КП

Отличилась не только знаменитый продюсер. Настя Ивлеева, которая недавно официально стала свободной женщиной, тоже оказалась в центре обсуждений.

Блондинка решила тотально сменить имидж и пришла на бал жгучей брюнеткой! Смело. Хотя, не зря же говорят психологи, что в сложные жизненные моменты женщинам особенно хочется изменить свою внешность. Видимо Насте, несмотря на весь свой эпатаж, сейчас не легко.

Филипп Киркоров и Настя Ивлеева
Филипп Киркоров и Настя Ивлеева. Фото: Михаил Фролов/КП

Нет, Филипп Бедросович не пришел на бал вместе со знаменитым блогером. Он сориентировался уже на месте и решил помочь ей пережить одиночество. Королям положено заниматься благотворительностью.

Пока Филипп позировал фотографам, Анастасия поспешила в раздевалку и осталась в нижнем белье и чулках. А потом зажгла на сцене. Женщине в разводе можно простить и не такое…

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_/

А самого Киркорова сопровождали дети. Пока Алла-Виктория еще не достигла возраста дебютантки, но уже присматривается к светской Москве, как тут и что устроено. Мартин-Кристин чуть уступает сестре. Пока она стреляет любопытными взглядами на окружающих, он старательно держит спину и выполняет свои обязанности — смотрит в объективы камер.

Мы даже затрудняемся сказать, чей камзольчик лучше: у маленького Гном Гномыча или сынишки короля российской эстрады — маленького принца.

Филипп Киркоров с детьми
Филипп Киркоров с детьми. Фото: Михаил Фролов/КП

Если Настя Ивлеева пока ищет точку опоры и крикливо меняет внешность, то вот Полине Гагариной расставание с мужем явно пошло на пользу. Пока Дмитрий Исхаков ходит по интервью и жалуется на своенравную жену, артистка явно живет полной жизнью.

Кстати, поговаривают, что у нее уже давно есть новый мужчина. А вот с бывшим мужем она не хочет иметь ничего общего. Его на балу и не было.

Полина Гагарина с сыном
Полина Гагарина с сыном. Фото: Михаил Фролов/КП

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Бал Tatler 2021бал таталерГном ГномычДмитрий ИсхаковМарианна ГазмановаПолина ГагаринаФилипп КиркоровЯна Рудковская