Хайди Клум обнажила грудь на курорте, показав, как сексуально могут выглядеть женские прелести после 45

В ноябре немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум уехала отдыхать на побережье греческого Миконоса. 48-летнюю звезду подиума очаровали местные закаты, и на днях она решила поделиться с подписчиками в Instagram чудесным видом на садящееся в воду солнце.

Но ветеран в индустрии красоты знала, как сделать фото еще более чарующим, и предстала на нем собственной персоной — в одном полотенце на бедрах после купания. Модель лишь слегка прикрыла свою грудь руками, что не помешало ее поклонникам рассмотреть аппетитные формы бюста Хайди. Однако дама отключила комментарии к этому посту, и мы не узнаем, как пользователи отреагировали на очередную порцию обнаженки.

Напомним, что, несмотря на возраст и участие в детских телепроектах, Клум продолжает делиться с публику откровенным контентом. Год назад она выложила в социальную сеть видео своего купания в душе вместе с молодым мужем Томом Каулитцем.

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