«Тотальная деградация»: Игорь Корнелюк высказался о современной музыке

16 ноября свой день рождения отмечает известный певец и музыкант Игорь Корнелюк. В 2021 году ему исполнилось 59 лет.

К праздничной дате журналисты спросили звезду, почему он не появляется на ТВ и вообще мало светится в шоу-бизнесе.

«Понимаете, когда я начинал этим всем заниматься — это еще была старая советская эстрада, и я тогда начинал писать песни, мне даже в голову не приходило, что я этим буду зарабатывать или я хотел прославиться. Это просто то, что было внутри, то из меня и выходило. Хотелось это выплеснуть наружу. А сейчас творчество превратилось в шоу-бизнес. И мне не всегда хочется заниматься тем, чем занимаются все, понимаете. Ведь сейчас песни пишут все, кто может, кто не может, у кого есть талант, у кого нет таланта. Современное развитие технологий позволяет даже немузыкантам заниматься музыкой. И я такой человек, который любит делать то, что не любят делать другие», — поделился Корнелюк с изданием ФАН.

Музыкант рассказал, что его больше интересуют академические жанры, он предпочитает работать для театра и кино, чем ходить по телешоу. А что касается современной популярной музыки, то здесь у эстрадного артиста довольно категоричное мнение.

«На мое ощущение слуховое: все, что сейчас происходит в музыке, — это тотальная деградация. Все становится мельче и хуже. И поэтому я слушаю не современную музыку и уж тем более не эстраду, а я слушаю Вагнера, я слушаю Малера, Чайковского, Моцарта, Шостаковича и Прокофьева. Их музыка — это искусство. А шоу-бизнес — это отдельная история. Это просто бизнес», — признался Игорь Евгеньевич.

По его словам, нынешняя музыка стала продюсерской, а продюсеры всегда хотят при минимальном вложении денег получить максимальную отдачу. Вот и получается то, что сегодня играет по радио. Корнелюк подчеркнул, что это не его история.

И вообще, музыкант считает, что с приходом новых информационных технологий люди в своей массе стали глупее: перестали стремиться к знаниям и прилагать усилия для их получения. А песня как жанр и вовсе умерла, потому ею стали заниматься все, кому не лень.

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