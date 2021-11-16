«Сожгла волосы»: Агата Муцениеце неожиданно запечатлелась со стрижкой «под мальчика»

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже больше 10 лет строит карьеру в кино. Примечательно, что Агата прославилась после сериала «Закрытая школа». Тогда она познакомилась с Павлом Прилучным.

Они жили в браке и воспитывали детей, но год назад их союз распался. После этого артистка стала не только заниматься спортом, но и часто экспериментировать с имиджем.

Ранее Агата многих восхитила, нарастив волосы. Она признавалась, что чувствует себя более женственно. Актриса даже стала чаще носить платья. Но теперь она сразила поклонников. Бывшая жена Прилучного запечатлела себя с новой стрижкой.

Она лишилась волос, подстригшись под мальчика. На ее голове был так называемый «ежик» не больше трех сантиметров. Муцениеце заверила, что сама в шоке.

«Друзья, хотела кудри себе накрутить и сожгла волосы. Что теперь делать? Как-то не монтажно», — сказала она.

По результатам опроса, больше 90% ее подписчиков решили, что такая прическа ей не идет. «Агата, какие у вас черты лица тонкие, изящные», «Нет, надеюсь, что это шутка», «Не женственно! Верните свои локоны», «Ну это же парик? Вы красотка, но лучше с волосами», «Хорошенькая, прям прелесть», «Кошечка», — стали писать пользователи Сети.

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