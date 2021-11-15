Total look: Собчак в песочном костюме с юбкой миди и остроносых туфлях пришла на премьеру

Ксения Собчак является одной из самых известных телеведущих в России. Она не скрывает, что давно заработала целое состояние, но блондинка продолжает работать.

Ксения ведет передачи и берет интервью у селебрити. Порой она также соглашается вести свадьбы. Сама Собчак счастлива в браке с Константином Богомоловым. В интервью она признавалась, что не против родить от него ребенка.

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У телеведущей подрастает сын Платон от прошлого брака с Максимом Виторганом. Недавно она с малышом отдохнула в Дубае. Примечательно, что почти каждый день Ксения наряжалась.

Теперь она вернулась в Москву и сразу посетила премьеру фильма «Дело Мадсена». На сцене блондинка произнесла речь. Она предстала перед публикой в песочном костюме с двубортным жакетом и юбкой миди. Образ дополнили остроносые туфли.

Примечательно, что наряд не скрыл слегка выпирающий живот. Так как еще недавно Собчак хвасталась стройностью, многие посчитали, что жакет испортил ее фигуру.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами. «Такая элегантная», «Жакет торчит в области живота, так странно», «Немного выпирает живот или это из-за свитера?», «Очень приятный цвет», «Ножки такие стройные», «Ксения очень красивая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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