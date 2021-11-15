«Купальник привлек внимание»: Шубская в лифе-бандо в горох и шляпке позировала на пляже

Возлюбленная Александра Овечкина проводит время с семьей на курорте.

Анастасия Шубская уже длительное время счастлива в браке с Александром Овечкиным. Пара живет в США, но часто приезжает в Россию. Избранница уже подарила хоккеисту двоих сыновей. Сергею уже три года, а Илье — только годик.

Супруги минувшим летом были в Москве и часто выходили в свет. Теперь они уехали на море. К дочке Веры Глаголевой приехали ее сестры и племянники.

15 ноября Шубская провела день на пляже. Она поделилась кадром, на котором предстала в черном платье оверсайз и шляпке с лентой.

Потом она уже позировала в купальнике. Жена Овечкина подчеркнул изящный бюст лифом-бюстье в горох. Она не стала снимать шляпку. Примечательно, что после родов светская львица быстро вернулась форму.

Позже Анастасия засняла, как ее сыновья бегают по побережью. Малыши намочили свои ножки. Они резвились и веселись вдвоем. Мальчики были в шортах и банданах.

«Какая красотка», «Ну просто модель», «Купальник привлек внимание», «Прям леди», «Эталон красоты», «Просто прелесть», «Анастасия, просто бесподобная», «Фигурка у вас безупречная», «Какие милые детки», «Вы само совершенство», «Сыновья счастливы», «Пляж такой белый — рай», — прокомментировали пост подписчики.

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