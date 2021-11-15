«Ох, без белья»: Лорак вслед за Нюшей облачилась в трикотажное платье по фигуре

Певица во время поездки в Дубай сняла пикантный ролик.

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она уже давно строит карьеру, поэтому является частой гостьей на премиях и светских раутах. Певица ранее рассказывала, что любит носить наряды в одном тоне.

Также она расставляет акценты с помощью аксессуаров. На сцене артистка часто предстает в элегантных платьях или мерцающих нарядах. В обычной жизни она выглядит не менее женственно.

Этой осенью Лорак много путешествует. Примечательно, что певица часто хвастается новыми нарядами. Еще недавно она позировала в тренче, а потом — в белом пальто. Теперь артистка приехала в Дубай, где смогла принарядиться.

Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) решила прогуляться в силуэтном трикотажном платье с открытой спиной. Наряд подчеркнул ее фигуру, а кожаные сланцы дополнили аутфит.

Лорак покрасовалась на камеру. Она не стала скрывать, что у нее нет белья. Добавим, что трикотажные платья стали трендом. Ксения Бородина, Наталья Водянова, Нюша и другие модницы тоже их носят.

«Ох, без белья», «Какие широкие бедра!», «Это женственно», «Какая фигурка, самый сок», «Хочется любоваться всегда», «Просто чудо, как хороша», «Идеальное платье для вас», «Каролина, хватит нас дразнить», «Для кого нарядилась?», «Ой, это так соблазнительно», — стали писать подписчики.

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