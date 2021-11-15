Стиль и объем: Кети Топурия запечатлела подросшую дочку с новой прической

Кети Топурия уже давно стала популярной исполнительницей. Длительное время она выступает с группой A’Studio. Примечательно, что певица славится не только голосом, но и чувством стиля.

Она любит экспериментировать с имиджем, поэтому не только носит наряды современных дизайнеров, но и часто меняет прически. У нее подрастает дочка Оливия, которая уже в шесть лет любит делать макияж.

На днях Топурия выступила с группой. Наследница тоже приехала, чтобы ее поддержать. Оливия была в платье в клетку и с алой помадой на губах. А теперь артистка поделилась кадром, на котором ее дочка позировала с новой прической.

Она позволила малышке завить афрокудри. К слову, ранее и сама Кети делала такую прическу. Девочка была в полосатой футболке и лосинах. Она позировала для мамы.

Напомним, что Топурия также растит сына Адама от мужа Льва Деньгова.

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