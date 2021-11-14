«Меня спасла гимнастика»: Ляйсан Утяшева рассказала о травле в детстве

Гимнастка Ляйсан Утяшева и певица Юлианна Караулова в YouTube-шоу «Дерзкая готовка» обсудили проблему школьной травли и поделились своим опытом.

Первая рассказала, что над ней издевались из-за разреза глаз.

«Меня буллили в Волгограде за то, что узкоглазая. То есть, башкирка появляется в волгоградском дворе… Но меня спасла гимнастика, — поведала Ляйсан. – Когда пошли результаты, я могла чем-то крыть. Обруч кинуть выше всех, поймать его как-то, на шпагат сесть способом Волочковой. Ну, то есть, все шло в ход».

А Юлианна до 11 лет училась в Болгарии и была умницей-отличницей, а затем переехала в Москву и долгое время не могла подстроиться под новую систему образования и найти друзей.

Утяшева попросила свою гостью дать совет нынешним школьникам, которые страдают из-за травли. Караулова отметила, что стоит проговаривать такие моменты с родителями, но бывают ситуации, когда взрослые отмахиваются от ребенка.

«В случае, когда родители не идут на контакт, я даже не знаю что посоветовать. Просто пережить и не обращать внимание, потому что точно так же, как плохая погода, это все абсолютно точно пройдет. И нужно просто понимать, что это временно, что вы все равно крутые, и вы должны быть выше всего этого. Потому что, когда люди себя так ведут по отношению к вам, это исключительно их комплексы, это их неприятие каких-то вещей и на самом деле их проблемы», — сказала Юлианна.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.