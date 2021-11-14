«Ты – сверхженщина»: Лобода поздравила Лолиту с днем рождения и пожелала ей счастья

Певица Светлана Лобода поздравила свою коллегу Лолиту Милявскую с днем рождения. Напомним, 14 ноября артистке исполнилось 58 лет.

«Ты – сверхженщина. Ты — потрясающий человек! Очень люблю тебя и хочу, чтобы ты была счастлива! Будь, пожалуйста! Я рядом, и я у тебя есть. Всегда», — написала Лобода в Instagram.

Вместо снимка именинницы или совместной фотографии, Светлана прикрепила отрывок из своего видеоинтервью, в котором рассказала, что ее связывает с Лолитой.

Оказывается, старшая артистка сама позвонила своей молодой коллеге, когда та выступила на «Евровидении» в 2009 году, и поддержала ее. Затем Милявская на какой-то период отдала Лободе одну из своих квартир в Москве, чтобы приехавшей из Украины начинающей звезде не нужно было снимать жилье или номер отеле.

«Она очень добрая. И в какой-то момент она даже приезжала ко мне в гости и делала мне овсяные кашки по утрам. Вот так. Это Лолита, она вся такая», — рассказала Светлана в том интервью.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.