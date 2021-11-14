«Каждый актер мечтает о таком»: Кит Харингтон рассказал, что получил от Джона Сноу

Знаменитого британского актера Кита Харингтона спросили, является ли всемирная популярность, которую он получил после сериала «Игра престолов», проклятием. Стал ли 34-летний артист заложником роли Джона Сноу, или безмерно счастлив от того, что играл этого персонажа девять сезонов.

Звезда экрана ответил, что если бы попал в прошлое и снова получил предложение от создателей «Игры престолов», то ни за что не отказался бы от него – соглашался бы снова и снова.

«Каждый актер мечтает о таком — когда тебя надолго запоминают по какой-то роли, когда ты производишь впечатление, а твой персонаж оказывает воздействие на людей! У меня это уже было, и я могу только надеяться на то, что такой опыт когда-нибудь повторится», — цитирует Харингтона Teleprogramma.pro.

Кит отметил, что съемки «Игры престолов» были лучшим временем в его жизни (он даже женился на своей партнерше по сериалу). Но, несмотря на экранную популярность, звезда предпочитает оставаться больше театральным артистом. В какие бы проекты его не звали, а спектакли всегда должны оставаться в его графике.

Напомним, в ноябре на экраны вышел новый блокбастер Marvel «Вечные». У Харингтона там небольшая роль с заделом на долгую жизнь в киновселенной. Ранее руководство студии отмечало, что планирует занять актера в нескольких фильмах.

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