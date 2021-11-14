«Этот год разделил мою жизнь на до и после»: Кожевникова встретила день рождения без радости

Актриса отметила, что очень нуждается в энергии и добрых пожеланиях.

14 ноября свой день рождения отмечает звезда «Универа», актриса Мария Кожевникова. В 2021 году бывшей гимнастке и депутату Госдумы исполнилось 37 лет.

В этот день артистка опубликовала в социальной сети свою детскую фотографию и написала проникновенное сообщение.

«Каждый в свой день рождения я писала себе открытое письмо, в этом не буду, — заявила Мария в Instagram. — Этот год разделил мою жизнь на до и после, пытаюсь принять и осмыслить. Говорят, господь, вселенная и люди своими пожеланиями каждый новый год дают энергию и силы, я с благодатью принимаю, так как сейчас очень нуждаюсь в этом».

Поклонники актрисы стали желать Кожевниковой в комментариях здоровья, любви, гармонии и семейного благополучия.

Напомним, за последний год именинница пережила несколько неприятностей. В ее жизни случались травмы детей, операция отца, гормональный сбой и лишний вес, разочарование от Олимпиады и депрессия, не говоря уже о пандемии и «ковидных» ограничениях. Но было ведь немало хорошо. Держитесь, Мария Александровна, и с днем рождения вас!

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