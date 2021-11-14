«Может на «Евровидение» в таком составе?»: Прусикин «зажег» на концерте Билана

Вечером 13 ноября Дима Билан дал концерт в клубе. Зрителей на шоу набралось немного, но среди них были звездные гости: актер Павел Деревянко и группа Little Big в лице Ильи Прусикина и Софьи Таюрской.

В разгар вечера Прусикин подошел к сцене и сказал, что будет подтанцовкой певца в зале.

«Ну все, «девяностые» начались… — прокомментировал Билан. – Я специально тебе сейчас подлянку устрою. «Про белые розы».

Заиграла музыка нового хита, и Илья пустился в пляс. Дима хотел повторить его движения, но повторить такое с микрофоном было невозможно. Прусикин завел народ своим танцем, а затем Таюрская попросила микрофон и спела несколько строчек из песни. Видео этого перфоманса Билан выложил на своей странице в Instagram.

«Дуэт с Little Big! Не ожидали? А может на «Евровидение» в таком составе?» — подписал ролик артист.

Напомним, сам Билан представлял Россию на «Евровидении» дважды: в 2006-м занял второе место, а в 2008-м победил. Little Big должны были поехать на песенный конкурс в 2020 году и являлись явными фаворитами среди участников, но из-за пандемии слет европейских музыкантов был отменен.

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