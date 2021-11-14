Такими восхищаются: невестка Орбакайте показала точеные формы в кожаных брюках и блузке с декольте

Алена Краснова уже четыре года счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Она стала частью звездной семьи. Теперь модель появляется на семейных праздниках и вечеринках. Зачастую Никита видится с Лизой и Гарри Галкиными.

Родственники выбор артиста одобрили. Однако о невестке Алла Пугачева и Кристина Орбакайте говорят редко. Пока супруги занимаются карьерой и не думают о детях.

В последнее время Никита часто ездит на тренировки, так как участвует в «Ледниковом периоде». Но он находит время и на развлечения. Накануне певец сводил жену на вечеринку. Алена предстала в кожаных брюках и облегающей блузке с декольте.

Она покрасовалась перед мужем, который снимал ее на камеру. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. Также невестка Орбакайте не забыла про макияж.

Поклонники восхитились тем, как выглядит возлюбленная Преснякова. Многие одарили ее комплиментами. К слову, она работает моделью, поэтому умеет подбирать себе образы.

«Какая же красивая жена», «Алена просто ангел», «Такой дерзкий образ! Хорошим девушкам он к лицу», «Вот это фигурка! Статуэточка», «Все идеально! Стильная парочка», «Никита, береги свою красотку», «Кожаные брюки только на худых так круто смотрятся», — стали писать пользователи Сети.

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