Танцы на сцене: Стриженова в струящемся платье в пол вместе с мужем повеселилась в компании Бабкиной

Екатерина Стриженова привыкла много работать. Она ведет несколько передач и играет в театре. Несмотря на то, что многие съемки начинают до рассвета, телеведущая всегда безупречно выглядит и может похвастаться женственными образами.

А вот свободное время она посвящает семье. На днях Екатерина прогулялась по лесу с внуком Петром. Также ее видели на ледовом шоу с мужем Александром.

Буквально ни дня Стриженова не сидит на месте. 13 ноября она отправилась в театр, где встретилась с Надеждой Бабкиной. Как известно, у певицы есть своя труппа.

Телеведущая была облачена в струящееся платье в пол ультрамаринового цвета. Наряд скрыл недостатки ее фигуры. Она наблюдала за тем, как в танце ее муж кружит Надежду Георгиевну. Артистка была в узких брюках и рубашке оверсайз.

Екатерина не только не стала ревновать возлюбленного, но и обняла Бабкину. Александр в свою очередь расцеловал руки хозяйке театра. Они повеселились в разгар репетиции.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стриженова. Многие отметили, что она очень грациозна. «Какие вы классные», «Лучшая пара», «А Бабкина не теряется», «Вот это веселье у вас», «Катя, зачем снимать? Нужно тоже танцевать», «Такое платье вас роскошное! Просто блеск», «Все красивые», — стали писать пользователи Сети.

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